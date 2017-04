வரதட்சணையாக வீடு தராத மாமனார்... ரிசப்சனில் இருந்து எஸ்கேப் ஆன மாப்பிள்ளை

வரதட்சணையாக வீட்டை எழுதி கொடுக்காததால் ரிசப்சனில் இருந்து மாப்பிள்ளை மாயமான சம்பவம் சென்னை தேனாம்பேட்டையில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Bride groom's family demanded house as dowry from bride's family on previous day before the marriage. groom escape the marriage hall before wedding day.