பிரிட்ஜோவின் உடல் உறவினர்களிடம் ஒப்படைப்பு... பொதுமக்கள் அஞ்சலிக்கு பிறகு மாலை நல்லடக்கம்

இலங்கை மீனவர்களால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டு உயிரிழந்த பிரிட்ஜோவின் உடல் கடந்த 7 நாள்களுக்குப் பிறகு ராமேஸ்வரம் அரசு மருத்துவமனையில் அவரது உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.

Story first published: Monday, March 13, 2017, 16:11 [IST]

English summary

Bridjo's body who shot dead by Srilankan Navy was given to his Relatives, today evening relatives are going to perform last rites to Bridjo.