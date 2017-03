பிரிட்ஜோவின் உடலை பார்த்து மயங்கிய தாய், தம்பி... போராட்ட களததில் உருக்கம்...

ராமேஸ்வரம் மாவட்டம், தங்கச்சிமடத்தில் போராட்டக் களத்துக்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட பிரிட்ஜோவின் உடலை கண்ட அவரது தாயும், தம்பியும் மயங்கி விழுந்தனர். இதனால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

Story first published: Monday, March 13, 2017, 16:36 [IST]

Once Bridjo's body has reached Thangachchimadam protest place, his mother and brother are fainted.