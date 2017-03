கோவையில் பயங்கரம்... அண்ணனை மிதித்து கொன்ற தங்கை கைது

கோவையில் படுத்த படுக்கையாக இருந்த அண்ணனை குடும்பத் தகராறில் அவரது தங்கை காலால் மிதித்து கொன்ற சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

In family problem, sister murders her brother in Coimbatore. Police arrested her.