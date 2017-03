தமிழக பட்ஜெட் நாளை தாக்கல் - மல்லுக்கட்ட எதிர்கட்சிகள் தயார்

பரபரப்பான அரசியல் சூழ்நிலையில் தமிழக சட்டசபை நாளை கூடுகிறது. நிதியமைச்சர் நாளை பட்ஜெட் தாக்கல் செய்கிறார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Finance minister Jayakumar will table the state govt's Budget 2017-18 at the Assembly tomorrow.