கட்டுமானப் பொருட்களின் விலை கிடுகிடு உயர்வைக் கண்டித்து சென்னை கட்டுமான சங்கம் போராட்டம்!

கட்டுமானப் பொருட்களின் விலை உயர்வை கண்டித்து ஏப்ரல் முதல் வாரத்தில் போராட்டம் நடத்துவதாக சென்னை கட்டுமான சங்கத்தினர் அறிவித்துள்ளனர்

English summary

Building Construction Association announced the protest on first week of April, against rise in Construction Materials prices.