எலெக்ஷன் ஆபீசர் சார்.. ஆச்சு ஒரு வருஷம்... சிறுதாவூர் பங்களா பணம் பற்றிய அறிக்கை வரலையே?

ஜெயலலிதாவின் சிறுதாவூர் பங்களாவில்தான் கட்டுக்கட்டாகப் பணம் கண்டெய்னர் லாரிகளில் இருந்து இறக்கப்படுகிறது என கடந்த 2016 சட்டமன்ற தேர்தலின்போது வைகோ புகார் கூறியதுக்கு, விரைவில் மாவட்ட கலெக்டர் அறிக்கை

English summary

Money has been downloaded from container lorries in Jayalalitha's Siruthavur Bunglow, told Vaiko during 2016 assembly election. And chief election commissioner Rajesh lakkani told that collector will give a report on this. Still there is no report by election commision.