சீக்கிரம் விட்டை காலி பண்ணுங்க.. ஓபிஎஸ்ஸுக்கு நோட்டீஸ் கொடுத்து நெருக்கடி

எடப்பாடி பழனிச்சாமி முதல்வராக பொறுப்பேற்ற உடன் ஓபிஎஸ் குடியிருக்கும் வீட்டை காலி செய்ய வேண்டும் என்று நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

English summary

PWD sent notice to OPS to vacate government bungalow in Greenways road.