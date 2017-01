பட்டப்பகலில் வீடு புகுந்து துப்பாக்கி முனையில் கொள்ளை முயற்சி.. சென்னையில் பரபரப்பு

சென்னையில் பட்டப்பகலில் துப்பாக்கி முன்னையில் வீடு புகுந்து நடத்தப்பட்ட கொள்ளை முயற்சி, வேலைக்கார பெண்மணியன் சமயோஜித்தால் முறியடிக்கப்பட்டது.

English summary

The Chennai City Police nabbed one person and are searching for two more who attempted a burglary at gun-point in Triplicane on Sunday.