தற்காலிக டிரைவர் ஓட்டிய பஸ் மின்கம்பத்தில் மோதி விபத்து

தற்காலிக டிரைவர் ஓட்டிய பஸ் மின்கம்பத்தில் மோதி விபத்துக்குள்ளானது. பேருந்தில் பயணிகள் யாரும் இல்லாததால் யாருக்கும் எந்தவித பாதிப்பும் இல்லை.

English summary

Bus accident was occurred by temporary driver in Kanyakumari today.