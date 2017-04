நீதிமன்ற உத்தரவு.. நாகர்கோவிலில் 50 அரசு பேருந்துகள் ஜப்தி.. பயணிகள் அவதி

தனியார் நிறுவனத்துக்கு பாக்கி தொகை செலுத்தாக வழக்கில் 50 பேருந்துகளை ஜப்தி செய்ய நாகர்கோவில் மாவட்ட நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

A bus belonging to Tamil Nadu State Transport Corporation was confiscated in nagarkovil bus stand for pay the remaining amount In the case of a private company