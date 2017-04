சென்னை அண்ணா சாலை திடீர் பள்ளத்தில் சிக்கிய கார், பேருந்து ராட்சத கிரேன் மூலம் பாதுகாப்பாக மீட்பு!

சென்னை அண்ணா சாலையில் ஏற்பட்ட பெரிய பள்ளத்தில் சிக்கிய கார் ராட்சத கிரேன் இயந்திரம் மூலம் பாதுகாப்பாக மீட்கப்பட்டது. இதைத் தொடர்ந்து பேருந்தை மீட்பதற்கான பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

Story first published: Sunday, April 9, 2017, 15:43 [IST]

English summary

Car which was trapped in big hole was recovered by Crane in Chennai Anna salai.