எல்லா பஸ்சும் எக்ஸ்பிரஸ்... மறைமுக பஸ்கட்டண உயர்வுக்கு பயணிகள் கொதிப்பு

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வைத் தொடர்ந்து தமிழகம் முழுவதும் மறைமுகமாக பஸ்கண்டனம் உயர்ந்துள்ளது. இதற்கு பயணிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

Government was increasingly express buses on city roads and indirectly imposing a bus fare increase on the people. This was largely affecting the poor people community since these buses came in only as a replacement for the ordinary buses.