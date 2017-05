திருச்சியில் தீவிரமானது பஸ் ஸ்டிரைக்... பொதுமக்கள் தவிப்பு!

போக்குவரத்து அமைச்சருடன் நடத்திய முத்தரப்புப் பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிந்ததால் தமிழகப் போக்குவரத்துத் தொழிலாளர்கள் நடத்தும் பஸ் ஸ்டிரைக் இன்று தொடங்கியுள்ளது.

English summary

Bus strike has started in Trichy too. Passangers are stranded in bus stations as bues are being stopped.