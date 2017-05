பஸ் ஸ்டிரைக்.. சென்னையில், ஆட்டோ, டாக்சிகளில் கட்டண கொள்ளை.. ரயில்களில் நெரிசல்

சென்னையில் பஸ்கள் இயக்கப்படாததால், ஆட்டோ, டாக்சிகளில் அதிக கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதாக புகார்கள் எழுந்துள்ளன.

English summary

There are complaints that the taxies and autos operated with high fares in Chennai as government buses have not been operated.