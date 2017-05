தினக்கூலிக்கு தற்காலிக டிரைவர்கள், கண்டக்டர்கள் தேவை- அழைக்கும் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர்

தற்காலிக பேருந்து ஓட்டுநர் மற்றும் நடத்துநர் பணிக்கு நாளை தேர்வு நடைபெறும் என அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் அறிவித்துள்ளார்.

English summary

TamilNadu government calls bus drivers and conductors for temporary appoinments in daily wages.