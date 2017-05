போக்குவரத்து தொழிலாளருக்குச் சேர வேண்டிய பணத்தைத் தர முடியாது என்பதா.. அரசுக்கு வேல்முருகன் கண்டனம்

போக்குவரத்து தொழிலாளர்களுக்கு சேர வேண்டிய பணத்தைத் தர முடியாது என்று அரசு சொல்வதா என்று தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சித் தலைவர் வேல்முருகன் அரசுக்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

TVK leaver Velmurugan has demanded the State government to negotiation with transport unions.