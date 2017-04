முழு அடைப்பு… கர்நாடகா எல்லையில் பேருந்து போக்குவரத்து முற்றுலும் நிறுத்தம்

விவசாயிகளின் போராட்டத்திற்கு ஆதரவாக தமிழகம் முழுவதும் முழு அடைப்பு போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. இதனால் தமிழக-கர்நாடகம் எல்லைப் பகுதியில் போக்குவரத்து முற்றிலும் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

English summary

The one-day strike called by opposition leaders for famer, affected normal life in Hosur as shops downed shutters and vehicles remained off the roads.