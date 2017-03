ஆர்.கே.நகர் தொகுதி இடைத்தேர்தல்: வேட்புமனு தாக்கல் இன்று தொடங்குகிறது

ஆர்.கே.நகர் தொகுதி இடைத்தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் இன்று காலை தொடங்குகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Thursday, March 16, 2017, 8:47 [IST]

English summary

The much expected by-election to RK Nagar Assembly constituency will be held on April 12. Filing of nominations will begin today with the last date for the process set on March 23.