ஓ.பி.எஸ், நிர்மலா பெரியசாமியை பற்றி இப்படி பேசலாமா சி.ஆர்.சரஸ்வதி? அதிமுக அக்கப்போர்

சி.ஆர்.சரஸ்வதியும், குண்டு கல்யாணமும் என்னை மோசமாக திட்டினர் என்று கட்சியின் செய்தித்தொடர்பாளர் நிர்மலா பெரியசாமி குற்றம்சாட்டினார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

AIADMK spoke person Nirmala Periyaswamy accusing C.R.Saraswathi for scrolling her at the party office.