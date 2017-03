முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையில் முதல் அமைச்சரவைக் கூட்டம் தொடக்கம்

முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையில் அமைச்சரவைக் கூட்டம் இன்று தொடங்கியுள்ளது,

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The cabinet meeting chaired by Chief Minister Edappadi Palanisamy has begun. In this meeting budget features will be discussed it seems.