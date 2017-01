இனி எல்லாம் இப்படித்தான்..? குப்பையில் வீசப்பட்டது ஜெயலலிதா படம் போட்ட காலண்டர்கள்!

ஜெயலலிதா படம் போட்ட காலண்டர்களை சசிகலாவின் ஆதரவு அமைச்சர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் குப்பைத் தொட்டியில் வீசியுள்ளனர். இதனைக் கண்டு அடிமட்ட தொண்டர்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

Calendars thrown into dustbin which is carrying Jayalalitha's image. after Jayalalitha's death her supproters turned to Sasikala. Now they ordering calendars with the image of Sasikala.