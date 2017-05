ஈழ தமிழர்கள் பிரச்சினை.. ஐ.நா.வில் பேசப் போகிறார் மு.க.ஸ்டாலின்

ஈழ தமிழர்களின் பிரச்சினைகள், விடுதலைக்கான நடவடிக்கைகள் குறித்து ஐநாவில் பேச திமுக செயல்தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

DMK working president MK Stalin has got call for to make a speech about Tamil Ezha's problems in UN Human Rights meeting which will be held on June 12.