ஆர்.கே.நகரில் நாளையுடன் பிரசாரம் முடிவடைகிறது- விஜயகாந்த் இன்று மாலை வாக்குசேகரிப்பு

ஆர்கே நகர் தொகுதியில் நாளை மாலையுடன் தேர்தல் பிரசாரம் நிறைவடைகிறது. தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் இன்று மாலை ஆர்கே நகரில் பிரசாரம் செய்ய உள்ளார்.

English summary

The campaign for the RK Nagar Byelection will come to a close tomorrow.