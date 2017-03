ஆர் கே நகரில் போட்டியிட தினகரனுக்கு ஆசையிருக்கு.... ஆனா அதிர்ஷ்டம் இருக்குமா?

ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தலில் போட்டியிட டிடிவி தினகரனுக்கு ஆசையிருந்தாலும் அதற்கு சீனியர் அமைச்சர்களே முட்டுக்கட்டை போட்டிருக்கிறார்களாம்.

English summary

Sources say that some senior ministers have asked Dinakaran not to contest in RK Nagar by election.