"மாஃபா" சார், ஓபிஎஸ் செய்தது சந்தர்ப்பவாதம்னா.. அப்ப நீங்க செஞ்சது "எந்தர்ப்பவாதம்"??

முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் செய்தது சந்தர்ப்பவாதம் என்று கூறியுள்ளார் மாநில விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் மாஃபா பாண்டியராஜன்.

English summary

Minister Mafoi Pandiarajan has said that CM O Panneerselvam is selfish and damaged his loyalties. But what Pandiarajan did to DMDK leader Vijayakanth earlier when he was with DMDK.