தமிழகத்தில் ஆட்சியை கலைக்க முடியாது... அது சதாரண விஷயமல்ல: வைகோ!

தமிழகத்தில் ஆட்சியை கலைக்க முடியாது என மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ கூறியுள்ளார். ஆட்சியை கலைப்பது என்பது சாதாரண விஷயமல்ல என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

MDMK General seceratary Vaiko was meeting press in Trichy. He said that despite the ban, can not dissolve the government in Tamilnadu. To dissolve the government is not a simple matter. And also Vaiko said Several members of Animal welfare board are against the culture.