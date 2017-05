விமர்சனம் செய்யும் தமிழர்களை கீழ்த்தரமானவர்கள் என்றால் எப்படி ரஜினி சார்?

சமூக வலைதளங்களில் தன்னை திட்டி எழுதுவதை பார்க்கும் பொழுது தமிழர்கள் ஏன் இவ்வளவு கீழ்த்தரமாக நடந்து கொள்கிறார்கள் என்று கூறியுள்ளார் நடிகர் ரஜினி.

Story first published: Friday, May 19, 2017, 12:01 [IST]

English summary

Rajinikanth has criticised the critics in social media during his speech among the fans in Chennai today.