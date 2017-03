10-ம் வகுப்பு தேர்வுக்குப் பின் மதிப்பெண் சான்றிதழ்களில் திருத்தம் செய்ய முடியாது: சென்னை ஹைகோர்ட்

10-ம் வகுப்பு தேர்வுக்குப் பின் மதிப்பெண் சான்றிதழ்களில் திருத்தம் செய்ய முடியாது என சென்னை ஹைகோர்ட் உத்தரவிட்டுள்ளது.

English summary

Madras High Court dismissed the petition filed of alter birth certificate after SSLC