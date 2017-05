ஸ்டாலின் சிறந்த நிர்வாகி, சீமான் சிறந்த போராளி... ரஜினியின் உள்நோக்கம் புரியவில்லையே... பொன்.ராதா

மு.க.ஸ்டாலின் சிறந்த நிர்வாகி, சீமான் சிறந்த போராளி என்று நடிகர் ரஜினி காந்த் தெரிவித்ததன் உள் நோக்கம் புரியவில்லை என்று மத்திய அமைச்சர் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்தார்.

Story first published: Sunday, May 21, 2017, 12:09 [IST]

English summary

Rajini kanth praised Stalin, Seeman, Thirumavalavan, Anbumani Ramadoss. Pon.Radha krishnan says that i couldnt understand what is the motive beind his comment.