தகுதியில்லாதவர்களை டிஎன்பிஎஸ் உறுப்பினர்களாக நியமனம் செய்வதா?- ஹைகோர்ட் கேள்வி

டிஎன்பிஎஸ்சி.யின் 11 பேரின் நியமனமும் முறைப்படி நடக்கவில்லை. தகுதி இல்லாதவர்கள் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர் என்று உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.

English summary

Madsras HC has asked the state govt that can the government appoint unqualified persons to TNPSC?