கின்னஸ் சாதனைக்காக ஆர்.கே. நகரில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் .. 178வது முறையாக தேர்தலில் நிற்கிறார்

கின்னஸ் சாதனைக்காக ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தலில் போட்டியிட, வேட்பாளர் ஒருவர் இன்று வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ளார்

English summary

A candidate who contesting in RK Nagar Constituency election so far 177 times to hold a Guinness record