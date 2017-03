சென்னையில் பயங்ரகரம்.. மரத்தில் கார் மோதி ரேஸ் வீரர் அஸ்வின் சுந்தர் மனைவியுடன் கருகி பலி!

சென்னை பட்டினப்பாக்கம் அருகே வேகமாக வந்த சொகுசு கார் மரத்தில் மோதி விபத்திற்குள்ளானதில் பிரபல கார் பந்தைய வீரர் அஸ்வின் தனது மனைவியுடன் உயிரிழந்தார்.

Story first published: Saturday, March 18, 2017, 10:28 [IST]

English summary

A Car race player Aswin sundar met an accidend died with his wife at MRC Nagar in Chennai.