மாப்ளைகளா.. மாட்டைப் பிடிங்க.. பைக், கார், தங்கக் காசை அள்ளுங்க.. அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டுல!

ஜல்லிக்கட்டில் காளைகளை தழுவினால் எவர்சில்வர் அண்டா, பானை போன்றவை பரிசளிக்கப்படும், இந்த ஆண்டு கார், பைக், தங்ககாசுகள் பரிசளிக்கப்படும் என அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு குழு அறிவித்துள்ளது.

Story first published: Saturday, February 4, 2017, 15:29 [IST]

Jallikattu sports at Alanganallur plan to give away car, motorcycles and Gold coin under the categories of ‘man of the match’ to be awarded to the best bull tamer and ‘bull of the match’ to be awarded during the event scheduled for February 10.