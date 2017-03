நாட்டிலேயே முதல் முறை.. தமிழக எஸ்.எஸ்.எல்.சி., பிளஸ் 2 மாணவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு வழிகாட்டு முகாம்!

பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் பிளஸ் டூ முடித்த மாணவர்கள் அடுத்ததாக என்ன செய்யலாம் என்று வழிகாட்டும் வகையில், 'கேரியர் கைடன்ஸ் கவுன்சலிங்' என்ற பெயரில் தமிழக அரசு கவுன்சலிங் வழங்க உள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Career guidance counselling camp will be conduct for plus 2 students in Tamilnadu, say minister Sengotayan.