தமிழக அரசின் ஆலோசகராக ஷீலா, வெங்கட்ராமன், சாந்தா பணியாற்ற தடை கோரி வழக்கு

தமிழக அரசின் ஆலோசகராக ஷீலா பாலகிருஷ்ணன் பணியாற்ற தடை கோரி உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது. இதேபோல் வெங்கட்ராமன், சாந்தா உள்ளிட்டோரும் ஆலோசகராக பணியாற்ற தடை விதிக்க கோரி வழக்கு தொடரப்பட்டுள்

A PIL filed against adviser Sheela Balakrishnan. The government has retained the services of Ms. Sheela Balakrishnan, who was in March 2014 appointed as adviser to the Government following her superannuation as Chief Secretary.