முதல்வர் கையை வெட்டுவேன் என்று சொன்ன கலைராஜன் மீது வழக்கு- கைதாவாரா?

முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வத்தின் கையை வெட்டுவேன் என்று மிரட்டிய விடுத்த முன்னாள் அதிமுக எம்எல்ஏ கலைராஜன் மீது தேனாம்பேட்டை காவல்துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர்.

English summary

​ Police case filed against ex admk mla kalai rajan who gave death threatening to cm Kalairajan told that, If Panneerselvam provokes or hits me, I’ll do same. Amma taught us to do namaskar with hands, but they can be used in other ways too.