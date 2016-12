அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் அத்துமீறி நுழைந்ததாக சசிகலா புஷ்பா கணவர் உள்பட 50 பேர் மீது வழக்குபதிவு !

அதிமுக பிரமுகர் அளித்த புகாரின் பேரில் சசிகலா புஷ்பா கணவர் லிங்கேஸ்வர திலகர் உள்பட 50 மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 19:14 [IST]

English summary

Case filed against Rajya Sabha member Sasikala Pushpa's husband Lingeswara Thilagan who was badly injured in an attack by AIADMK cadre in Chennai