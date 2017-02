மெரினாவில் போராட்டம்... ஸ்டாலின், 63 எம்எல்ஏக்கள், 3 எம்பிகள் மீது பாய்ந்தது கேஸ்!

மெரினாவில் உண்ணாவிரதப் போராட்டம் நடத்திய மு.க. ஸ்டாலின் மற்றும் 63 எம்எல்ஏக்கள், 3 எம்பிக்கள் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Sunday, February 19, 2017, 10:29 [IST]

English summary

Police registered a case against leader of the opposition M K Stalin and 63 other DMK legislators.