வேந்தர் மூவிஸ் மதன் மீது புதிய மோசடி வழக்கு: மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் விசாரணை

வேந்தர் மூவிஸ் மதன் மீது சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் புதிய மோசடி வழக்கை பதிவு செய்துள்ளது.

English summary

one more case filed against of vendhar movies Madhan over the issue of Motta Shiva Ketta Shiva