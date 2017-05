ஸ்டிரைக்கை கைவிடாத பஸ் ஊழியர்கள் மீது எஸ்மாவில் நடவடிக்கை... ஹைகோர்ட் உத்தரவு

போக்குவரத்து ஊழியர்கள் உடனடியாக போராட்டத்தை கைவிட்டு பணிக்கு திரும்ப வேண்டும் என்றும் உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது.

Story first published: Tuesday, May 16, 2017, 16:31 [IST]

Senthil Kumaraiya has filed against bus strike in high court Madurai branch today.