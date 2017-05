பணமோசடி புகார்.. நத்தம் விஸ்வநாதன் மீதான வழக்கை சிபிசிஐடிக்கு மாற்றக்கோரி வழக்கு

முன்னாள் அமைச்சர் நத்தம் விஸ்வநாதனுக்கு எதிரான வழக்கை சிபிசிஐடி-க்கு மாற்றக்கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

English summary

In the forgerry case of the former Minister Natham Viswanathan case seeking to cbcid probe