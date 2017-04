ரூ.2.18 கோடி மோசடி புகார் - ஜே.கே. ரித்தீஷ், மனைவி ஜோதிஸ்வரி மீது வழக்குப் பதிவு

ரூ2.18 கோடி மோசடி செய்ததாக வெளிநாடுவாழ் இந்தியர் ஆதிநாராயணன் அளித்த புகாரின் பேரில் நடிகர் ஜே.கே.ரித்தீஷ் மீது சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர்.

English summary

A case of money fraud has been filed against J.K. Rithesh, the actor who turned politician,the amount in contention is Rs.2.18 crores.