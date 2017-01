ஜெ. மரணம்.. சிபிஐ விசாரணை கோரிய வழக்கு.. மதுரையிலிருந்து சென்னை ஹைகோர்ட்டுக்கு மாற்றம்

மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா மரணம் குறித்து சிபிஐ விசாரணை கோரிய வழக்கை சென்னை உயர்நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றி உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை உத்தரவு அளித்துள்ளது.

English summary

Madurai bench of Madras HC has shfted a case on Jayalalitha's death to Madras HC