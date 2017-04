ப்ப்ப்ப்ப்ப்ப்பா... ஓடும் பஸ்ஸில் கண்டக்டரே பணப் பட்டுவாடா.. அடுத்த லெவலுக்கு மாறிய ஆர்.கே.நகர்!

இடைத்தேர்தல் நடைபெறும் ஆர்.கே. நகர் தொகுதிக்குட்ட தண்டையார்பேட்டையில் ஓடும் பஸ்சில் பணப்பட்டுவாடா செய்யப்பட்டுள்ளது. பேருந்தை பறிமுதல் செய்து நடத்துனரிடம் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Wednesday, April 5, 2017, 9:44 [IST]

English summary

Bus conductor was inquired by police and election officers for distribution of cash in running bus in Thantaiyar pettai.