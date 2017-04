அதுக்குள்ள ரத்து பண்ணிட்டாங்க மக்கழே… பணம் கொடுத்தவர்களை தகுதி நீக்கம் செய்ய விஜயகாந்த் கோரிக்கை

பணப்பட்டுவாடா செய்த வேட்பாளர்களை தகுதி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் என்று தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

DMDK leader has demanded disqualification of candidates, who distributed cash in R K Nagar.