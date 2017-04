ஓட்டுக்கு பணம் கொடுத்த வேட்பாளர்களை தகுதி நீக்கம் செய்ய ஆணையம் தயங்குவது ஏன்? ராமதாஸ் கேள்வி

ஓட்டுக்கு பணம் கொடுத் வேட்பாளர்களை தகுதி நீக்கம் செய்ய தேர்தல் ஆணையம் தயங்குவது ஏன் என்று ராமதாஸ் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

English summary

PMK leader Dr. Ramadoss has demanded disqualification of candidates, who distributed cash in R K Nagar.