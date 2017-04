ஆர்.கே. நகருக்கு வெளியே ஓட்டுக்குப் பணம்… 2 சக்கரவாகனங்களில் போலீசார் விடிய விடிய ரோந்து

ஆர்.கே. நகர் தொகுதியில் வாக்காளர்களுக்கு பணம் கொடுக்கும் புகார் எழுந்துள்ளதால் அங்கு கண்காணிப்பு தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 2 சக்கர வாகனங்களில் போலீசார் விடிய விடிய ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர்.

English summary

Political parties distributed the cash to voters outside of R.K. Nagar, election will be held on 12th April.