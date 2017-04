ஆர்.கே. நகரில் கொட்டும் பண மழை.. 29 லட்சம் பறிமுதல்.. பணப்பட்டுவாடா செய்த 143 கைது

ஆர்.கே நகர் இடைத்தேர்தலில் அரசியல் கட்சிகள் பணத்தை வாரி இறைத்து வருகின்றன. பணப்பட்டுவாடா புகார் கடுமையாக எழுந்துள்ள நிலையில், 29 லட்சம் ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

143 were arrested for distributing cash and Rs. 29 lakh seized in R K Nagar constituency, says election officer Karthikeyan.