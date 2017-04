ஆர்.கே. நகரில் தண்ணியாய் ஓடுகிறது கரன்சி.. கட்டுப்படுத்துங்களேன்.. தேர்தல் அதிகாரியிடம் தீபா புகார்

ஆர்.கே. நகர் தொகுதியில் வாக்காளர்களுக்கு பணம் கொடுப்பது தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதால் அதனை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்று தீபா பேரவையினர் தேர்தல் அதிகாரியிடம் இன்று புகார் அளித்துள்ளனர்.

English summary

MGR Amma Deepa Peravai cadres has complained to Election Commission over cash distribution issue in R K Nagar.